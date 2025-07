Raspadori corteggiato dal Marsiglia non ha deciso se fare il dodicesimo a Napoli o andare altrove CorSera

Il calciomercato infiamma le trattative del Napoli, con Raspadori corteggiato dal Marsiglia e ancora indeciso tra restare in azzurro o tentare una nuova avventura all’estero. Nel frattempo, Lucca si propone come il possibile vice-Lukaku, mentre il futuro di Raspadori dipende dalla ricerca di spazio in una squadra italiana. Destini incrociati, amori e ambizioni: il mercato partenopeo si prepara a scrivere nuovi capitoli.

Lorenzo Lucca sembra essere il prescelto a prendere le redini di vice- Lukaku al Napoli, anche se gli azzurri proveranno ad abbassare la cifra richiesta dall’Udinese. E al centravanti friulano si collega anche il futuro di Giacomo Raspadori, il quale vorrebbe rimanere in Italia ma in una squadra che gli dia più spazio. Raspadori e Lucca, destini incrociati a Napoli. Come riportato da Il Corriere della Sera: Sul mercato anche Raspadori, che a Napoli ha vinto due scudetti, sempre da dodicesimo titolare, un ruolo che a Jack comincia a andare stretto. Il suo destino potrebbe incrociarsi con quello di Lorenzo Lucca, che di sicuro lascerà l’Udinese (richiesta 30 milioni) e da molte settimane è in predicato di diventare il collega di Lukaku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raspadori corteggiato dal Marsiglia, non ha deciso se fare il dodicesimo a Napoli o andare altrove (CorSera)

