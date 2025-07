Fortissima esplosione a un distributore di benzina a Roma diversi feriti tra cui poliziotti e sanitari Procura avvia un’indagine

Una violenta esplosione scuote il cuore di Roma, tra paura e confusione. Un incidente al distributore Agip di via dei Giordani si è trasformato in un episodio drammatico, coinvolgendo feriti, danni materiali e svelando un quadro inquietante. La procura ha già aperto un’indagine, mentre la città cerca di riprendersi da questa notte di terrore. La domanda ora è: cosa si nasconde dietro questa tragica esplosione?

Un forte boato, poi alcune esplosioni e infine le fiamme in un distributore Agip in via dei Giordani, quartiere Prenestino-Centocelle di Roma. Diversi feriti e danni a case e attività commerciali. Un forte boato, poi alcune esplosioni. È stato un brusco risveglio per la città di Roma, quello di venerdì 4 luglio, causato da un incidente ad un distributore di benzina in via dei Giordani, al Prenestino. “ Sembrava una bomba, un attentato”, dice una residente di un condominio della zona. Fortissima esplosione a un distributore di benzina a Roma, diversi feriti tra cui poliziotti e sanitari – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Fortissima esplosione a un distributore di benzina a Roma, diversi feriti tra cui poliziotti e sanitari. Procura avvia un’indagine

