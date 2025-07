Milan ufficiale l’acquisto di Ricci | le cifre dell’operazione

Il Milan fa sul serio e ufficializza l’acquisto di Samuele Ricci dal Torino, una mossa importante per il centrocampo rossonero. Con un investimento di circa 25 milioni di euro, i tifosi sono pronti a vedere il talento toscano in azione in rossonero. E’ ufficiale: Ricci è ora un nuovo elemento della squadra di Pioli. Seguite le nostre dirette e aggiornamenti su Sportface Tv per tutte le news sulla Serie A.

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Samuele Ricci dal Torino: il centrocampista arriva per una cifra complessiva di circa 25 milioni di euro in rossonero. E' ufficiale, Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Milan. Lo ha annunciato il club rossonero in una nota dopo le visite mediche sostenute dal calciatore che arriva dal Torino.

