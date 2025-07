Esplosione a Roma in distributore di benzina in via dei Gordiani le immagini delle macerie dopo lo scoppio

Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, nel cuore del Prenestino, presso un distributore di benzina in via dei Gordiani. Il potente boato, avvertito dall'intera città, ha lasciato dietro di sé immagini di macerie e devastazione. La scena che si presenta ora è quella di un luogo segnato dal disastro, con le conseguenze ancora da valutare. La città si stringe intorno alle persone coinvolte in questa tragedia improvvisa.

Roma, esplosione al Prenestino in un distributore di benzina: forte boato avvertito in diversi quartieri della Capitale - Roma è scossa da un violento boato al Prenestino, dove un’esplosione in un distributore di benzina ha scatenato un incendio di vaste proporzioni.

