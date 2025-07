Montevarchi Fronte sicurezza Il sindaco annuncia più controlli

Montevarchi rafforza la sua sicurezza con un impegno concreto e deciso. Il sindaco annuncia un incremento dei controlli e una presenza più capillare sul territorio, soprattutto nelle ore serali. Grazie alle nuove estensioni dell’orario di servizio della Polizia Locale, la città si prepara a garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti i cittadini, affinché possano vivere e godere delle proprie libertà senza timori.

Arezzo, 04 luglio 2025 – Più controlli e una presenza costante sul territorio: è questa la linea adottata dall'Amministrazione comunale di Montevarchi per incrementare la sicurezza e tutelare i cittadini, soprattutto durante le ore serali. Il servizio della Polizia Locale è stato infatti potenziato attraverso un'estensione dell'orario di servizio: sono previsti due turni settimanali fino all'una di notte e due prolungamenti pomeridiani con scadenza alle 24.00. Una misura che garantisce la presenza attiva degli agenti per ben quattro sere a settimana. A completare questo rafforzamento operativo, torna anche la collaborazione con le due Associazioni Nazionali dei Carabinieri di Montevarchi e del Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi. Fronte sicurezza. Il sindaco annuncia più controlli

In questa notizia si parla di: montevarchi - sicurezza - controlli - fronte

