Gasperini detta la via Massara costruisce | la Roma cerca intensità e identità

Gasperini traccia la strada, mentre Massara costruisce le fondamenta di un nuovo capitolo per la Roma. Con le cessioni alle spalle e l’orizzonte libero da vincoli, il club guarda avanti, puntando su intensità e identità . È il momento di riscrivere la storia, mattone dopo mattone, in una sfida che richiede coraggio e visione. Tocca a loro, ora, fare della Roma una squadra riconoscibile, forte e determinata.

Chiusa la parentesi delle cessioni forzate per motivi di bilancio, l a Roma può finalmente pensare al futuro. Un futuro da ricostruire, mattone dopo mattone, secondo la visione di Gian Piero Gasperini, l'uomo chiamato a trasformare un popolo impantanato nella mediocrità in una squadra che abbia, finalmente, un volto. E dei muscoli. Tocca a Frederic Massara, in una delle estati più delicate degli ultimi anni, il compito di trasformare i dettami del nuovo tecnico in una rosa credibile. Il paragone biblico può apparire ardito, ma rende bene l'idea: servono miracoli. O almeno serve la capacità , molto più terrena, di costruire una squadra intensa, organizzata, pronta a correre e a soffrire.

