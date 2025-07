Milan ecco Allegri! Saluti e sorrisi al ritorno a Milanello

Milano accoglie con entusiasmo il ritorno di Massimiliano Allegri a Milanello, dopo undici anni. Con sorrisi e saluti calorosi, il tecnico si prepara a scrivere un nuovo capitolo sulla panchina rossonera. L'inizio della sua avventura è alle porte: lunedì, primo allenamento alle 9.30 e conferenza stampa alle 13 a Casa Milan. La rivoluzione sta per cominciare, e i tifosi sono pronti a sostenere questa entusiasmante rinascita.

Dopo undici anni Massimiliano Allegri ritorna a Milanello. La nuova era di Max al Milan partirĂ lunedì con l'allenamento al mattino alle 9.30 e la conferenza stampa di presentazione alle 13 a Casa Milan.

