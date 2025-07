Dumfries Inter non solo il Barcellona | la Premier League spaventa i nerazzurri il motivo

Denzel Dumfries continua a catturare l’attenzione del mercato estivo, con il Barcellona pronto all’assalto e la Premier League che si fa sentire come una reale minaccia per l’Inter. La clausola rescissoria di 25 milioni di euro rappresenta un punto di svolta, ma la squadra nerazzurra si mantiene riluttante, confidando nel suo valore e nella volontà di trattenere l’esterno olandese. Ma quali scenari si prospettano per il futuro di Dumfries?

Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell’esterno olandese nerazzurro nel mirino del Barcellona per il calciomercato estivo. In casa Inter tiene banco la situazione legata a Denzel Dumfries, il cui contratto presenta una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, esercitabile in un’unica soluzione fino a metà luglio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra si mostra tranquilla: al momento non risultano movimenti concreti né dal Barcellona, spesso accostato all’olandese nelle scorse ore, né da altri club europei. Il motivo? I blaugrana, già alle prese con restrizioni legate al Fair Play Finanziario, difficilmente potrebbero permettersi un’operazione di questo tipo nel breve periodo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, non solo il Barcellona: la Premier League spaventa i nerazzurri, il motivo

