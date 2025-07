Temptation Island 2025 le pagelle | Alessio sognatore in piena crisi esistenziale Sonia già regina indiscussa

Ieri sera è tornato Temptation Island 2025, portando emozioni, sorprese e momenti di riflessione. Tra protagonisti in crisi e storie d’amore sotto scrutinio, le pagelle ci svelano chi ha brillato e chi si è fatto preferire. Alessio, il sognatore in crisi, e Sonia, la regina indiscussa, sono già al centro dell’attenzione. E allora, scopriamo insieme tutte le valutazioni della prima puntata!

E? andata in onda ieri sera la prima puntata di Temptation Island. Ecco tutte le pagelle del docu-reality di Canale 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Temptation Island 2025, le pagelle: Alessio “sognatore” in piena crisi esistenziale, Sonia già regina indiscussa

In questa notizia si parla di: temptation - island - pagelle - alessio

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

È iniziato il “viaggio nelle emozioni”: parte la sfida delle nuove coppie di Temptation Island 2025. Vediamo le pagelle della prima puntata di questa stagione. Vai su Facebook

Temptation Island, le pagelle: la crisi di Alessio è ridicola (3), Sonia M regina di dignità (8); Le pagelle della prima puntata di “Temptation Island 2025”: finisce subito la storia tra Sonia M. e Alessio; Temptation Island, le pagelle della prima puntata: c’è già un falò di confronto.

Le pagelle della prima puntata di “Temptation Island 2025”: finisce subito la storia tra Sonia M. e Alessio - Lei è la vera protagonista della serata: ma Bisciglia anticipa un colpo di coda ... Come scrive iodonna.it

Temptation Island, le pagelle prima puntata: la mancata fuga di Antonio (3), Sonia B. ride per non piangere (5), Alessio lancia la sdraio (1) - Il villaggio è allestito, il pinnettu è già caldo, e Filippo Bisciglia sorride sornione: Temptation Island è tornato, e promette di servire drama bollente sotto il ... Riporta msn.com