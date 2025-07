Controlli nei circoli del Valdarno Interviene il Forum del Terzo Settore

Nel cuore del Valdarno, il Forum del Terzo Settore interviene con fermezza e rispetto per sottolineare un principio fondamentale: i circoli, oltre a essere luoghi di aggregazione, rappresentano presìdi sociali e culturali vitali per le comunità più isolate. Mentre i controlli si intensificano, è essenziale ricordare la loro funzione speciale, che innerva il tessuto sociale locale. È un richiamo a tutela di un patrimonio di solidarietà e identità, destinato a rafforzarsi nel tempo.

Arezzo, 04 luglio 2025 – "Massimo rispetto per il lavoro della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, ma attenzione: mai dimenticare che i circoli non sono attività commerciali. Sono presìdi sociali, culturali e comunitari che tengono insieme le persone, soprattutto nei paesi e nelle zone più distanti dai grandi centri urbani e metropolitani". È l'appello lanciato da Gianluca Mengozzi, portavoce del Forum del Terzo Settore della Toscana, intervenendo in merito alla vicenda che, negli ultimi mesi, ha coinvolto numerosi circoli del Valdarno, sottoposti a controlli fiscali da parte delle autorità.

