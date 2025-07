Ascolti TV | Giovedì 3 Luglio 2025 Fenomeno Temptation Island 27.8% Don Matteo al 13.9%

I passaggi televisivi di ieri sera hanno confermato il forte predominio di Temptation Island, con oltre 3,4 milioni di spettatori e uno share del 27.8%, dimostrando il suo crescente appeal tra il pubblico italiano. La serata si apre a un panorama variegato, tra commedie, drammi e programmi di intrattenimento, delineando un quadro affascinante della televisione italiana. Scopriamo insieme i dettagli di questa emozionante notte davanti allo schermo.

Nella serata di ieri, giovedì 3 luglio 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13  ha interessato 1.942.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 il ritorno di Temptation Island ( la cronaca della prima puntata ) ha conquistato 3.452.000 spettatori con uno share del 27.8%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 797.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 Hunter’s Prayer – In fuga incolla davanti al video 840.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Signor Faletti  segna 839.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Potere assoluto  totalizza un a.m. di 650.000 spettatori (4.9%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 599. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it