Cagliari recuperati in mare i corpi di un uomo e una donna

Si tratterebbe di una donna di circa settant’anni, non ancora identificata. L’altro corpo segnalato a Quartu. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Cagliari, recuperati in mare i corpi di un uomo e una donna

In questa notizia si parla di: donna - cagliari - recuperati - mare

Sedicenne senza patente investe donna con la moto in strada: gravissima 52enne a Cagliari - Un incidente drammatico scuote Cagliari: una sedicenne senza patente investe gravemente una donna di 52 anni sul ponte Emanuela Loi a Monserrato.

Si prevedono picchi di 42 gradi nelle aree interne della provincia di Cagliari. Ma il termometro potrebbe toccare quota 40 a Foggia, 39 a Terni e Agrigento, 38 a Bologna, Firenze e molte altre città italiane. Dieci giorni prima dell’inizio ufficiale dell’estate, va in s Vai su Facebook

Cagliari, il corpo di una 29enne trovato in mare: si cerca il fidanzato che era con lei; Cadavere di una donna recuperato in mare a Cagliari; Cadavere di una donna in mare a Cagliari, c'è anche un disperso.

Corpo di una donna recuperato in mare a Cagliari: avvistato dai bagnanti in spiaggia - Un corpo è stato recuperato questa mattina davanti alla spiaggia del Poetto a Cagliari. Scrive leggo.it

Cagliari, corpo di una donna recuperato in mare davanti alla spiaggia del Poetto - A Cagliari il corpo di una donna di circa 70 anni è stato recuperato in mare davanti alla spiaggia del Poetto. Lo riporta msn.com