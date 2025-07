Lo sport corre nel cuore dell’Italia | energia salute e passione coinvolgono milioni di cittadini

Lo sport corre nel cuore dell’Italia, un paese in costante movimento che tra energia, salute e passione coinvolge milioni di cittadini. Nel 2024, questa passione si rinnova e si rafforza, con oltre 21 milioni e 500 mila persone che dedicano il loro tempo libero a praticare sport. Un dato che rivela non solo abitudini, ma anche un potente segnale di vitalità e unità nazionale. È forse il simbolo di un’Italia più attiva e consapevole, pronta a scrivere nuove pagine di benessere e inclusione.

NeL 2024 l'Italia si riscopre più dinamica che mai. Sono oltre 21milioni e 500mila le persone dai 3 anni in su che, nel tempo libero, scelgono di dedicarsi a uno o più sport. Parliamo del 37,5% della popolazione, un dato che potrebbe raccontare molto più di una semplice abitudine: è forse il segnale di un

