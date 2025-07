Giro d’Italia femminile 2025 | Elisa Longo Borghini cerca il bis Le avversarie da temere

Il Giro d’Italia femminile 2025 si appresta ad accendere i cuori degli appassionati, con Elisa Longo Borghini determinata a difendere il suo titolo e aggiungere un’altra vittoria alla sua già prestigiosa carriera. La campionessa azzurra, con il nuovo team UAE Team ADQ, punta a ripetersi sulla scena della Corsa Rosa, un evento che promette emozioni e sfide memorabili. Le avversarie sono pronte a dare battaglia: chi si impadronirà del tricolore?

L'anno scorso si è esaltata ed è andata a prendersi un trionfo spettacolare, che ha arricchito ancor di più un palmares già pieno di successi. Quest'anno va a caccia del bis, con la nuova squadra: Elisa Longo Borghini vuole ripetere l'impresa al Giro d'Italia femminile, ovviamente di nuovo con il Tricolore sulle spalle. L'azzurra della UAE Team ADQ parte con i favori del pronostico nella Corsa Rosa che scatterà da Bergamo ed arriverà ad Imola. Non sarà però facile: rispetto alla passata stagione, infatti, la piemontese si troverà davanti qualche rivale ancor più agguerrita. La battaglia nel 2024 è stata contro la clamorosa Lotte Kopecky, un'atleta nata velocista e diventata allrounder.

