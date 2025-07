Roma esploso un distributore GPL a Villa De Sanctis | il boato avvertito in tutta la città

Un terribile boato ha scosso Roma questa mattina, risvegliando tutta la città. Un distributore di GPL è esploso a Villa De Sanctis, creando un'esplosione che ha fatto tremare i quartieri limitrofi e sollevato una colonna di fumo visibile a distanza. Le prime notizie indicano che l’incidente sarebbe stato...

Questa mattina, intorno alle otto, un fortissimo boato ha svegliato la Capitale. Un distributore che eroga GPL è esploso a Villa De Santis, in via Gordiani, zona Centocelle; la violenta detonazione è stata avvertita in tutta Roma e anche nelle zone limitrofe. Una enorme nube di fumo è visibile in diversi quartieri della città. Non si hanno ancora notizie certe ma, stando alle prime informazioni dei vigili del fuoco, l’incidente sarebbe stato causato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione. Le fiamme hanno raggiunto anche un deposito giudiziario alle spalle della stazione di servizio, alimentando ulteriormente il rogo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it