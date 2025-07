Il Carlino conquista le Marche | le feste a Fermo Ascoli e Macerata

Il Carlino si impone come protagonista nelle Marche, portando allegria e coinvolgimento tra i lettori con celebrazioni speciali a Fermo, Ascoli e Macerata. Tre eventi straordinari che hanno trasformato ogni festa in un momento di condivisione e gioia, rafforzando il legame tra il nostro giornale e la comunità marchigiana. La festa continua, perché il miglior modo di festeggiare è farlo insieme—restate sintonizzati per le prossime sorprese!

Macerata, 4 luglio 2025 – “Buon compleanno Carlino”. Con questo messaggio il nostro giornale ha conquistato tre delle cinque province delle Marche. Lunedì con la festa a palazzo Conventati a Macerata, martedì con il ricevimento ad Ascoli al chiostro di San Francesco ( video ) e mercoledì portando l’allegria in piazzale Azzolino a Fermo ( video ). Ecco quindi in platea tanti lettori, mentre sul palco si sono alternati politici, vip, mondo dello sport e della cultura. Un momento di scambio per onorare al meglio lo storico traguardo dei 140 anni, con dibattiti, dialoghi, interventi, omaggi e premiazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Carlino conquista le Marche: le feste a Fermo, Ascoli e Macerata

