Samsung Galaxy S24 FE si prepara a ricevere One UI 8

Il Samsung Galaxy S24 FE si avvicina a un importante aggiornamento, pronto a ricevere la nuova versione di One UI 8. I primi firmware di test sono stati individuati sui server interni dell’azienda, segnando un passo avanti verso miglioramenti software e nuove funzionalità . Scopriamo insieme cosa ci riserva questa evoluzione e quando potrebbe essere disponibile per tutti.

Sono stati individuati i primi firmware di test One UI 8 per Samsung Galaxy S24 FE sui server interni dell'azienda

