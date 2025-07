Gaza Hamas incerto sulla tregua di 60 giorni | Vogliamo garanzie su cibo e aiuti umanitari

La crisi a Gaza si aggrava: mentre Hamas resta incerto sulla proposta di tregua di 60 giorni, la popolazione continua a pagare il prezzo più alto. Si chiedono garanzie di accesso a cibo e aiuti umanitari, ma le vittime aumentano di ora in ora. La guerra non conosce pause, e il bisogno di risposte urgenti diventa sempre più pressante. È tempo che la comunità internazionale intervenga per fermare questa tragedia.

Intanto nella Striscia si continua a morire. Sono 64 le nuove vittime del conflitto nelle ultime 24 ore a causa di un raid su una scuola e di una sparatoria sui civili in fila per il cibo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Hamas incerto sulla tregua di 60 giorni: “Vogliamo garanzie su cibo e aiuti umanitari”

In questa notizia si parla di: cibo - gaza - hamas - incerto

'Governo Israele discute oggi su consegna di cibo a Gaza' - Oggi il governo israeliano si riunisce per discutere sulla consegna di cibo a Gaza, sotto la crescente pressione degli Stati Uniti.

Mentre nelle ultime ore si torna a parlare di una tregua a Gaza, alcuni rappresentanti del Governo criminale di Netanyahu svelano i loro reali piani: bisogna “annettere” la Cisgiordania a Israele, è una “opportunità storica che non dobbiamo perdere”. È l’ennesi Vai su Facebook

Gaza: Israele e Usa cambiano le regole per gli aiuti, Ong preoccupate; I termini dell’accordo Israele-Hamas; Il collasso di Gaza: niente tregua per la Pasqua ebraica, Striscia sotto le bombe senza cibo né cure.

Gaza, Hamas apre alla tregua. Israele: accordo entro 24 ore - In cambio, il ritiro parziale delle forze israeliane da Gaza e l’impegno a mettere fine alla guerra. Segnala ilmessaggero.it

Hamas valuta la tregua, a Gaza ancora raid e morti - Le dichiarazioni arrivano dopo che fonti di media vicine ad Hamas hanno affermato che il gruppo terroristico aveva dato una "risposta ... Si legge su ansa.it