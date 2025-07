Da piccola volevo diventare prete ho pure celebrato messa a casa La foto con Matteo Salvini? Ho sbagliato chiedo scusa ma sono passati 7 anni | così Elisa Isoardi

Dalla giovane aspirante prete che celebrava messe a casa, all’attuale volto di “Bar Centrale” su Rai1: Elisa Isoardi si conferma protagonista del panorama televisivo italiano. La sua sfida? Raccontare con sincerità e coinvolgimento le storie di normalità tra i paesi della provincia, ponendo al centro la vera Italia. Ma sarà sufficiente questo approccio a lasciarci un segno duraturo? Scopriamolo insieme, passo dopo passo.

Elisa Isoardi è stata confermata, in occasione degli ultimi Palinsesti Rai di Napoli, su Rai1 con “ Bar Centrale”, in onda dal 4 ottobre alle ore 14. Sara? un racconto settimanale dell’Italia. Ma cosa resta davvero, dopo l’eco dei titoli? Questo programma provera? a rispondere partendo dalla gente comune che vive nei paesi della provincia italiana. In studio, accanto a Elisa Isoardi ci saranno, di volta in volta, ospiti diversi: giornalisti, pensatori, intrattenitori e scrittori. In ogni puntata si aprira? un collegamento con bar e circoli di paese per ascoltare il punto di vista di chi le notizie non le commenta per mestiere, ma le vive sulla propria pelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Da piccola volevo diventare prete, ho pure celebrato messa a casa. La foto con Matteo Salvini? Ho sbagliato, chiedo scusa ma sono passati 7 anni”: così Elisa Isoardi

