Roma esplosione in distributore | Come una bomba atomica mostruoso

Un'esplosione devastante ha scosso Roma questa mattina, paragonabile a una bomba atomica, con vetri infranti e paure profonde tra i residenti. La colonna di fumo nero si innalza nel cielo della città , testimone di un incidente che ha seminato paura e incredulità . La causa? L’esplosione di una cisterna presso un distributore in via dei Gordiani, vicino a uno sfasciacarrozze. La città si interroga sulle conseguenze di questo disastro improvviso.

Roma, 4 lug. (askanews) - "È stata una bomba atomica, ha spaccato tutti i vetri e le finestre di due case, una cosa mostruosa" racconta un residente. Un boato che si è sentito per tutta Roma poco dopo le 8 del mattino. Una enorme colonna di fumo nero visibile da molte parti della città . È esplosa una cisterna presso un distributore di carburante in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino. L'esplosione ha coinvolto uno sfasciacarrozze vicino, causando uno scoppio a catena di varie automobili a gpl. Sul posto vigili del fuoco, polizia, ambulanze. Ci sono almeno 8 agenti feriti e un vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net