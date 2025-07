Osimhen futuro ancora incerto | il Napoli aspetta segnali prima del ritiro

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli rimane avvolto nel mistero, con i dirigenti azzurri in attesa di segnali chiari prima del ritiro estivo. La star nigeriana è al centro dell’attenzione, e ogni decisione potrebbe influenzare le sorti della squadra nella prossima stagione. I tifosi sono ansiosi di scoprire quale strada verrà intrapresa: resterà a Napoli o il suo addio si avvicina? Solo il tempo svelerà il destino di questa importante pedina.

Il Napoli resta in attesa di una decisione definitiva da parte di Victor Osimhen.

