Una coppia omosessuale di pinguini ha adottato e cresciuto un pulcino | i due papà Scampi e Flounder

In un atto di dolcezza e solidarietà, gli adorabili pinguini Scampi e Flounder, residenti allo zoo di Chester, hanno superato ogni aspettativa adottando e crescendo con amore un pulcino abbandonato. La loro storia ci ricorda quanto sia potente il legame tra esseri viventi, indipendentemente da differenze o convenzioni. Continua a leggere per scoprire come questa famiglia inaspettata sta dimostrando che l’amore non ha confini.

Scampi e Flounder, due pinguini di Humboldt maschi che vivono allo zoo di Chester, in Inghilterra, hanno adottato un uovo abbandonato, alternandosi nella cova e prendendosi cura del pulcino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

