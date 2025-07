Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2025 ore 10 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato a monitorare e informare sulla viabilità di Roma. Oggi, alle ore 10:25 del 4 luglio 2025, si segnalano rallentamenti e code sul Raccordo Anulare esterno e interno, con condizioni di traffico intense tra Fiumicino, Labaro e Portonaccio. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio le vostre tratte quotidiane.

Astral infomobilità una saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare esterna incidente rimosso rimangono code tra Roma Fiumicino e Colombo in carreggiata interna consuete code tra Casine a più avanti all'altezza di Labaro tutta la turbano della 24 code tra Portonaccio e est verso il centro codino entrata anche sulla Roma Fiumicino altezza ANSA del Tevere ci sposiamo sulla Flaminia code dalla raccordo a via dei Due Ponti verso il centro Infine per il trasporto pubblico a Roma sulla linea C della metro chiusa la stazione Teano per motivi precauzionali e rallentata la metro B servizio modificato anche sulla termini-centocelle con circolazione Attiva solo nella tratta Centocelle Casilino In entrambe le direzioni per la stazione Roma Termini si consiglia di utilizzare la linea bus 105 ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento

