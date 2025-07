Morte nell’era nucleare riflessioni sull’utilizzo dell’atomica

Gli eventi recenti, dall’attacco americano ai siti nucleari iraniani alla crisi in Ucraina e Medio Oriente, hanno riacceso il dibattito sull’uso dell’atomica e sull’equilibrio della deterrenza. In un mondo sempre più instabile, riflettere sulle conseguenze di una possibile escalation nucleare diventa imprescindibile. È il momento di interrogarsi sul ruolo delle armi atomiche nel mantenimento della pace oppure nel rischio di una catastrofe globale. La storia ci insegna che…

Gli accadimenti degli ultimi giorni, dopo l’attacco americano ai siti nucleari iraniani, hanno riportato nuovamente al centro della discussione il tema della bomba atomica e dell’equilibrio della deterrenza. A partire dal 2022, dopo l’attacco delle truppe russe al territorio ucraino e con la recrudescenza del conflitto in Medio Oriente, la fase di pacificazione avviata proprio con la fine della Seconda guerra mondiale si è bruscamaente interrotta lasciando numerosi interrogativi sul futuro degli equilibri internazionali e dell’Occidente. Arriva in libreria venerdì 4 luglio per il marchio Scholé dell’Editrice Morcelliana il libro Morte nell’era nucleare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Morte nell’era nucleare”, riflessioni sull’utilizzo dell’atomica

