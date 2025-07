Emergenza incendi | l’assenza di piogge e le alte temperature aumentano il rischio anche nella Valtiberina

L’assenza di piogge e le alte temperature stanno aumentando il rischio di incendi nella Valtiberina, un territorio ricco di natura ma vulnerabile. L’Unione Montana dei Comuni invita tutti a adottare comportamenti responsabili per proteggere il nostro patrimonio ambientale e la sicurezza delle comunità. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e rispettare le norme di prevenzione. Ricordiamoci: solo insieme possiamo preservare la nostra terra e limitare i danni di questa emergenza.

Arezzo, 4 luglio 2025 – L 'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana invita tutti i cittadini e frequentatori del territorio alla massima attenzione e responsabilità in questi giorni di particolare criticità. Le condizioni climatiche attuali, caratterizzate da temperature elevate e assenza prolungata di piogge, stanno creando un contesto favorevole allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi, anche di grandi dimensioni. Già da inizio stagione, in alcune zone limitrofe della provincia di Arezzo e in altre aree della Toscana, si sono verificati diversi episodi che hanno richiesto l'intervento massiccio del personale degli enti delegati come le Unioni della Regione Toscana, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tutte quelle realtà preposte alla gestione di tali emergenze.

