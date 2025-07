Emma Raducanu si ferma davanti all'allenamento di Sinner a Wimbledon | ha visto qualcosa di speciale

Emma Raducanu, incantata dall’energia e dalla precisione di Jannik Sinner durante un allenamento a Wimbledon, si è fermata affascinata. È evidente che tra i due c’è un rispetto reciproco e un desiderio di crescita. Raducanu, ispirata dal talento del suo collega, ha deciso di immergersi più a fondo nel mondo del tennis di alto livello. Vuole imparare a colpire la palla come lui, portando il suo gioco al prossimo livello. Continua a leggere.

Emma Raducanu si è fermata ad assistere ad una sessione di allenamento di Jannik Sinner. Vuole imparare a colpire la palla come lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: emma - raducanu - allenamento - sinner

L’uragano doping travolge Emma Raducanu: sconcertante rivelazione - Un uragano di rivelazioni travolge Emma Raducanu, portando alla luce una questione inquietante legata al doping nel tennis.

Jannik Sinner vince all'esordio nel torneo di Halle battendo il tedesco Hanfmann 7-5, 6-3 La vittoria lo proietta agli ottavi di finale del torneo tedesco, che vinse l'anno scorso, dove incontrerà il kazako Bublik Vai su Facebook

Emma Raducanu si ferma davanti all’allenamento di Sinner: ha visto qualcosa di speciale; Tra Carlos Alcaraz e Emma Raducanu c'è un flirt in corso?; Zverev mortificato dal fratello Mischa: La vita è più dura per i bambini in Africa che a Wimbledon.

Emma Raducanu si ferma davanti all’allenamento di Sinner: ha visto qualcosa di speciale - Emma Raducanu si è fermata ad assistere ad una sessione di allenamento di Jannik Sinner. Come scrive fanpage.it

Emma Navarro su Sinner: “Mi implorava, chiedeva per favore”. Poi scoppia a ridere e ritratta tutto - Emma Navarro ha raccontato la sua versione dei fatti sul doppio misto che giocherà allo US Open con Jannik Sinner, non esattamente coincidente con quella ... Riporta fanpage.it