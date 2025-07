Tremosine la Strada della Forra resta ancora chiusa | stagione turistica compromessa?

La suggestiva Strada della Forra di Tremosine, celebre come una delle meraviglie italiane e ammirata da Winston Churchill, rimane ancora chiusa al pubblico. Nonostante l’attesa e i lavori di messa in sicurezza, l’apertura prevista per questa stagione turistica sembra ancora lontana. Questa situazione sta compromettendo l’afflusso di visitatori e l’economia locale, lasciando tutti speranzosi in un rapido ritorno alla normalità . La speranza è che presto si possa riaprire al traffico, restituendo a questo splendido percorso la sua bellezza e funzionalità .

Tremosine (Brescai), 4 luglio 2205 – Lungo la Strada della Forra di Tremosine, uno degli itinerari piĂą belli d’Italia, che Churchill definì l’ottava meraviglia del mondo, le barriere restano e all’orizzonte non si vede ancora l’apertura, che era stata prevista per questi mesi ma è poi slittata per motivi di sicurezza. Dal 16 dicembre 2023, i blocchi all’intersezione con la Gardesana e sotto l’abitato di Pieve impediscono l’accesso ai veicoli, lasciando le frazioni di Tremosine in attesa di una soluzione, dato che le strade per raggiungerle esistono, ma sono lunghe e tortuose e i turisti non amano farle, mentre i residenti sono costretti a lunghissime deviazioni rispetto al normale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tremosine, la Strada della Forra resta ancora chiusa: stagione turistica compromessa?

