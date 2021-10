I dati macro cinesi spingono al ribasso le Borse asiatiche (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Negativo il listino di Tokyo, che segna un -0,20% sul Nikkei 225; fanno peggio l’indice di Shenzhen, scendendo dello 0,92%, e quello di Shanghai, che perde lo 0,44%. Forte debolezza anche su Hong Kong , che lascia sul terreno lo 0,88%. Pesa, soprattutto sui listini cinesi, la crescita inferiore alle attese del PIL e della produzione industriale, registrata nei dati macroeconomici usciti questa mattina. Sulla stessa tendenza, negativo Seul (-0,30%). Positive Mumbai (+0,86%) e Sydney (+0,26%). Leggermente sotto la parità Karachi (-0,15%). Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 ottobre si presenta piatta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo -0,16%. Giornata fiacca per l’Euro contro il Dollaro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Negativo il listino di Tokyo, che segna un -0,20% sul Nikkei 225; fanno peggio l’indice di Shenzhen, scendendo dello 0,92%, e quello di Shanghai, che perde lo 0,44%. Forte debolezza anche su Hong Kong , che lascia sul terreno lo 0,88%. Pesa, soprattutto sui listini, la crescita inferiore alle attese del PIL e della produzione industriale, registrata neieconomici usciti questa mattina. Sulla stessa tendenza, negativo Seul (-0,30%). Positive Mumbai (+0,86%) e Sydney (+0,26%). Leggermente sotto la parità Karachi (-0,15%). Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro contro la valuta nipponica, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 ottobre si presenta piatta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un esiguo -0,16%. Giornata fiacca per l’Euro contro il Dollaro ...

