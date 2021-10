Gualtieri sindaco a Roma e Lo Russo a Torino Di Piazza confermato Trieste

Advertising

DavidSassoli : Una vittoria meritata, conseguita grazie a tenacia, passione, serietà e competenza di Roberto #Gualtieri. #Roma, co… - BentivogliMarco : Michetti e' profondamente inadeguato a fare il Sindaco. Ho votato Gualtieri perché lo considero migliore. Sono an… - you_trend : ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: ROBERTO GUALTIERI (CSX) È ELETTO SINDACO DI #ROMA #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - ___xscd : RT @Morelembaum1: La peggiore destra ha fatto vincere la peggiore sinistra. #michetti #gualtieri #roma #sindacodiroma #sindaco - Popopozau : Vedo gente di destra (tra l'altro, diventata improvvisamente di destra adesso perché no-green pass) che sta rosican… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri sindaco

Robertoè il nuovodi Roma . La platea dei militanti dem è radunata a piazza Santi Apostoli per festeggiare la ...Ci metterò tutto il mio impegno", ha detto Robertonella sede del suo comitato elettorale."Sarò ildelle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per ...“Le elezioni comunali a Roma? Sono andate benissimo! Perché chi ha vinto e governerà Roma, ovvero il centrosinistra, farà come la Raggi un fallimento totale: e quindi il centrodestra vincerà le politi ...Cappotto sfiorato. Il nuovo sindaco della capitale con oltre il 60% dei voti è Roberto Gualtieri, ex ministro dell’Economia, deputato Pd, che sconfiggere Enrico Michetti, anche senza apparentamenti ...