Blanca, la nuova fiction Rai: trama, cast e quando va in onda (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si intitola Blanca la nuova fiction Rai con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Le puntate sono state presentate in anteprima durante la Mostra del Cinema di Venezia lo scorso 6 settembre e andranno in onda nel 2022 su Rai Uno. La trama di Blanca, nuova fiction Rai La fiction Blanca è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi e racconta la storia di Blanca, una detective specializzata in decodificazione. Le puntate sono ambientate a Pozzuoli, anche se le riprese si sono svolte a Rapallo, in provincia di Genova. La giovane protagonista arriva nel commissariato della città con il compito di risolvere alcuni casi molto complicati. La polizia infatti non riesce a sciogliere il mistero ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si intitolalaRai con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Le puntate sono state presentate in anteprima durante la Mostra del Cinema di Venezia lo scorso 6 settembre e andranno innel 2022 su Rai Uno. LadiRai Laè tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi e racconta la storia di, una detective specializzata in decodificazione. Le puntate sono ambientate a Pozzuoli, anche se le riprese si sono svolte a Rapallo, in provincia di Genova. La giovane protagonista arriva nel commissariato della città con il compito di risolvere alcuni casi molto complicati. La polizia infatti non riesce a sciogliere il mistero ...

Advertising

blanca_79 : RT @borghi_claudio: Il ministro lamorgese ha lasciato fare quello che volevano al rave di Viterbo, ha lasciato assaltare la sede della CGIL… - ParliamoDiNews : Blanca, la nuova fiction rai: trama e quando va in onda #blanca #nuova #fiction #trama #onda - daniloburatti7 : @blanca_79 @bobocraxi … alla minoranza di forza nuova ( i capetti sono in carcere) al porto di Trieste non interess… - francescanverbo : ANZIANI VIVACI Le signore Alicia e Noel hanno invitato i residenti dell'Hogar 'Blanca Castro de Argenzio' (Fraile M… - blanca_79 : RT @IlariaBifarini: Mentre siamo alle prese con il ricatto del green pass e con la strategia della tensione, la nuova pandemia si diffonde… -