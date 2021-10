Assegno unico, ecco come cambierà la busta paga tra rischio ritardi e portafogli più leggeri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gennaio 2022 segnerà l’ufficiale entrata in vigore dell’Assegno unico e universale. Una misura che modificherà le buste paga dei lavoratori dipendenti con figli e che sostituirà a pieno quelle attualmente in vigore. Quindi niente più detrazioni fiscali e assegni al nucleo familiare, bonus bebè e incentivi comunali ma una prestazione sociale il cui importo si baserà unicamente sul reddito Isee (Situazione Economica Equivalente): sotto i 15 mila euro si tratterà di 175-180 euro a figlio, 250 euro dal terzo figlio in poi. Oltre i 40 mila euro di reddito Isee si scenderà fino a 40-50 euro a figlio. Un provvedimento che avrà evidenti conseguenze sulle buste paga dei dipendenti e non certo al rialzo: un genitore dipendente a tempo indeterminato con reddito superiore a quello del coniuge, due figli minori a carico di cui uno ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gennaio 2022 segnerà l’ufficiale entrata in vigore dell’e universale. Una misura che modificherà le bustedei lavoratori dipendenti con figli e che sostituirà a pieno quelle attualmente in vigore. Quindi niente più detrazioni fiscali e assegni al nucleo familiare, bonus bebè e incentivi comunali ma una prestazione sociale il cui importo si baserà unicamente sul reddito Isee (Situazione Economica Equivalente): sotto i 15 mila euro si tratterà di 175-180 euro a figlio, 250 euro dal terzo figlio in poi. Oltre i 40 mila euro di reddito Isee si scenderà fino a 40-50 euro a figlio. Un provvedimento che avrà evidenti conseguenze sulle bustedei dipendenti e non certo al rialzo: un genitore dipendente a tempo indeterminato con reddito superiore a quello del coniuge, due figli minori a carico di cui uno ...

