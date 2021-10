Un incendio ha distrutto diversi camion in una società di autotrasporti in Irpinia (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Un violento incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica all'interno di un'azienda di autotrasporto nel nucleo industriale di Pianodardine, ad Avellino. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando il personale presente in azienda si è accorto che il rogo non era più controllabile e le fiamme avevano avvolto già diversi autoarticolati. Una serie di esplosioni per lo scoppio di serbatoi di carburante hanno alimentato l'incendio, che in poco tempo si è esteso a un capannone e ha minacciato anche un'azienda vicina alla Bacotrans. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono arrivati con quattro squadre, ma con il passare delle ore sono stati chiesti rinforzi anche ai comandi di Napoli e Salerno. Dalla mezzanotte intervento dei #vigilidelfuoco per un incendio in un deposito di ... Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Un violentoè divampato nella notte tra sabato e domenica all'interno di un'azienda di autotrasporto nel nucleo industriale di Pianodardine, ad Avellino. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando il personale presente in azienda si è accorto che il rogo non era più controllabile e le fiamme avevano avvolto giàautoarticolati. Una serie di esplosioni per lo scoppio di serbatoi di carburante hanno alimentato l', che in poco tempo si è esteso a un capannone e ha minacciato anche un'azienda vicina alla Bacotrans. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono arrivati con quattro squadre, ma con il passare delle ore sono stati chiesti rinforzi anche ai comandi di Napoli e Salerno. Dalla mezzanotte intervento dei #vigilidelfuoco per unin un deposito di ...

