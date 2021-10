Tringali | “La città deve ripartire dalla trasparenza”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 17 ottobre 2021) di Erika Noschese “Io non sono un politico, ho fatto il magistrato per tutta la vita”. Mette le mani avanti Claudio, già magistrato, ex presidente della I sezione della Corte d’Appello di Salerno ed ex presidente del tribunale di Vallo della Lucania, attuale presidente della Fondazione Menna, nominato assessore del Comune di Salerno con delega allae alla Sicurezza. Un ruolo che ricopre in un periodo particolarmente complesso per l’amministrazione comunale e per ladi Salerno. “Sicuramente questo è un periodo difficile per l’amministrazione cittadina e lache sta leggendo e sentendo dei fatti che lasciano molto male. Io non sono un politico, ho fatto sempre il magistrato per tutta la mia vita però nel momento in cui accetto un incarico che mi viene proposto mi devo porre delle domande, ...