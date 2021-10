Lazio, 'abbraccio' sui social per Luiz Felipe dopo le polemiche (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA - Un abbraccio è un segno di amicizia: è questo quanto la Lazio ha voluto sottolineare con un tweet rivolto al suo difensore Luiz Felipe e all'episodio che lo ha visto protagonista nel finale ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA - Unè un segno di amicizia: è questo quanto laha voluto sottolineare con un tweet rivolto al suo difensoree all'episodio che lo ha visto protagonista nel finale ...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, 'abbraccio' sui social per Luiz Felipe dopo le polemiche - sportli26181512 : #Lazio, 'abbraccio' sui social per #LuizFelipe dopo le polemiche: Dopo l'episodio che ha coinvolto il centrale bras… - LazioNews_24 : La #Lazio celebra l'amicizia tra #Patric e #LuizFelipe con la foto in un abbraccio - sportli26181512 : Inter, Correa: 'Mi dispiace, ma Luiz Felipe ha sbagliato': L'argentino torna sull'abbraccio 'incriminato' del suo e… - sportli26181512 : Luiz Felipe amico affranto. Scuse senza perdono: 'Te amo Tucu': Luiz Felipe amico affranto. Scuse senza perdono: 'T… -