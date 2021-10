El Salvador | Bitcoin una moneta a corso legale

(Di domenica 17 ottobre 2021) La Repubblica di Elè diventata il primo stato al mondo a dareal. Nella Gaceta Oficial della Repubblica di Eldello s9 giugno 2021 è stato pubblicato il decreto 57/2021, il famoso “Ley” che introduce l’uso delnel Paese come “”. La legge è entrata in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale e rappresenta un esperimentorio senza precedenti, che può avere implicazioni molto importanti sia sulle sorti del, sia sull’economia del paese, dove la valutaè anche il dollaro americano. Quest’ultimo infatti ha mantenuto il suo...

Tra l'altro, in Elè valuta legale dal 7 settembre scorso. Per incentivarne la diffusione, il governo ha dato vita all'app Chivo, scaricato alla fine di settembre da 3 milioni di ...Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrado ha infatti affermato che è 'improbabile' che il Paese possa seguire la scia tracciata da Elriconoscendocome moneta a corso legale.Il 15 ottobre, il Bitcoin ha superato i $ 60.000 per la prima volta in sei mesi, avvicinandosi al suo massimo storico. È il caso di investire? Scopriamolo.Il Bitcoin, insieme ad altre criptovalute, sta pian piano sorpassando il valore di aziende dal calibro di Apple.