Brescia | muore a 15 anni per un colpo di fucile accidentale sparato dal fratellino tredicenne

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il padre stava mostrando ai parenti ilquando inavvertitamente è partito unche ha raggiunto la figlia 15enne al petto, uccidendola. A premere il grilletto per errore è stato il suo altro figlio. “Un drammatico incidente”, riferiscono gli inquirenti, quello avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17.30 nell’abitazione in un residence a San Felice del Benaco, in provincia di. Roberto Balzaretti, medico legale proprietario dell’arma, un passato da assessore in paese, interrogato dagli inquirenti perché indagato per omicidioso ha rivelato che a sparare non è stato lui, ma il suo secondogenito. Il pm Carlo Milanesi ha disposto il sequestro dell’arma. Si è rivelato inutile l’intervento dei soccorritori, che hanno soltanto potuto constatare il decesso della giovane Viola, ...