'Urgente spezzare il circolo vizioso tra conflitti e fame: senza sicurezza alimentare non potrà esserci... (Di sabato 16 ottobre 2021) La fame nel mondo non arresta la sua corsa. Milioni di persone , di uomini, donne e soprattutto bambini, ogni giorno " o meglio, per giorni " non hanno nulla da mangiare . Immagini che appaiono ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 16 ottobre 2021) Lanel mondo non arresta la sua corsa. Milioni di persone , di uomini, donne e soprattutto bambini, ogni giorno " o meglio, per giorni " non hanno nulla da mangiare . Immagini che appaiono ...

Advertising

sarabrag : RT @Cesvi_NGO: «Senza pace difficilmente potremo eliminare la fame nel mondo. Senza sicurezza alimentare non potrà esserci pace duratura. È… - akaVensan : RT @Cesvi_NGO: «Senza pace difficilmente potremo eliminare la fame nel mondo. Senza sicurezza alimentare non potrà esserci pace duratura. È… - Cesvi_NGO : «Senza pace difficilmente potremo eliminare la fame nel mondo. Senza sicurezza alimentare non potrà esserci pace du… -