Uomini e Donne, Joele cacciato dallo studio, Maria: "È una presa in giro" gli autori censurano le clip (VIDEO)

Venerdì 15 ottobre è andata finalmente in onda la puntata in cui Joele è stato cacciato dallo studio di Uomini e Donne. Nella parte conclusiva della puntata, infatti, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio il tronista e la corteggiatrice Ilaria. Ad un certo punto, poi, li ha messi al corrente di quanto L'articolo proviene da KontroKultura.

