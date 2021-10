Torta al caffè dei 12 cucchiai | un dolce delizioso e senza bilancia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ladei 12alè l’ideale per chi è alla ricerca di unasoffice e profumata che sappia deliziare il palato. Facile e veloce, questa ricetta è adatta anche a principianti. Non dovrete pesare nulla perché, per misurare gli ingredienti, dovrete munirvi semplicemente di uno, come anticipato nella denominazione stessa di questo dessert, che tra l’altro è completamente privo di burro! L’ideale è servire questoa merenda oppure a colazione, insieme ad un bicchiere di latte oppure ad una spremuta d’arancia. Ad impreziosire il tutto, anche ilche dona un sapore davvero aromatico ed indimenticabile. Cosa aspettate? Curiose? Iniziamo! Ladei 12al: ingredienti e ...