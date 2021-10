Squid game: è allarme emulazione tra i bambini. Pugni e schiaffi per punire chi sbaglia i giochi (Di sabato 16 ottobre 2021) È scoppiato l’allarme nelle scuole elementari del Belgio, dove si sono verificati i casi di violenza, di bambini che hanno emulato i protagonisti della serie tv Squid game. La serie televisiva sudcoreana è diventata in un mese la più vista nella storia di Netflix. Nove puntate che raccontano la storia di un gruppo di persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza per ottenere un montepremi milionario. LEGGI ANCHE Jonathan Galindo, parla la mamma di un compagno dell'11enne suicida. Parole terrificanti Primo giorno di scuola, tre suicidi di ragazzini dal balcone di casa. Si indaga sulle sfide on line Dal Belgio è arrivata la denuncia da parte di una madre di violenze subite dalla figlia dopo aver perso al gioco “1, 2, 3 stella”. “Tutti i perdenti sono stati schiaffeggiati” ha detto la donna ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) È scoppiato l’nelle scuole elementari del Belgio, dove si sono verificati i casi di violenza, diche hanno emulato i protagonisti della serie tv. La serie televisiva sudcoreana è diventata in un mese la più vista nella storia di Netflix. Nove puntate che raccontano la storia di un gruppo di persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza per ottenere un montepremi milionario. LEGGI ANCHE Jonathan Galindo, parla la mamma di un compagno dell'11enne suicida. Parole terrificanti Primo giorno di scuola, tre suicidi di ragazzini dal balcone di casa. Si indaga sulle sfide on line Dal Belgio è arrivata la denuncia da parte di una madre di violenze subite dalla figlia dopo aver perso al gioco “1, 2, 3 stella”. “Tutti i perdenti sono stati schiaffeggiati” ha detto la donna ...

