Prossimo turno Serie A 2021 22

(Di sabato 16 ottobre 2021) : date e partite in programma La/22 si appresta a vivere l’8ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 8ª Giornata (16-18 ottobre) Sabato 16 ottobre Ore 15.00, SPEZIA-SALERNITANA (DAZN) Ore 18.00, LAZIO-INTER (DAZN) Ore 20.45, MILAN-VERONA (DAZN/SKY) Domenica 17 ottobre Ore 12.30, CAGLIARI-SAMPDORIA (DAZN/SKY) Ore 15.00, EMPOLI-ATALANTA (DAZN) Ore 15.00, GENOA-SASSUOLO (DAZN) Ore 15.00, UDINESE-BOLOGNA (DAZN) Ore 18.00, NAPOLI-TORINO (DAZN) Ore 20.45, JUVENTUS-ROMA (DAZN) Lunedì 18 ottobre Ore 20.45, VENEZIA-FIORENTINA (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24.

