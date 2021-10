Pioli | ' Nell' intervallo ho visto le facce giuste Castillejo un esempio'

(Di sabato 16 ottobre 2021) Forse non ci sperava più nemmeno lui, sotto 2 - 0 e con un Verona che sembrava in controllo. Ma Stefanohache il suo Milan ha valori importanti. "Siamo stati bravissimi - commenta il ...

Troppo titubante'occasione del rigore procurato da Kalinic. Sale decisamente di livello nella ...6.5: decisamente male per un tempo, ma il suo Milan è bravo a non mollare mai e a sfoderare ...elogia Castillejo , protagonista nel secondo tempo dopo tante gare viste dalla panchina e in ... Le scelte lo hanno penalizzato'ultimo periodo, sono particolarmente felice per lui perché i ...Il tecnico rossonero, raggiunto dai microfoni di DAZN, ha analizzato la vittoria odierna «Il Verona ha cominciato meglio di noi, è stato più brillante e ci ha messo più intensità, impedendoci di costr ...Che partita! Che emozioni! Sotto di due gol alla fine d’un primo tempo quasi stellare del Verona, nel secondo il Milan rinsavisce, rimonta e alla fine vince ...