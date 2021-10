Paura per Bill Clinton ricoverato per un'infezione. "'No sono problemi di cuore o Covid" (Di sabato 16 ottobre 2021) Nuovi problemi di salute per Bill Clinton. L'ex presidente americano, 75 anni, e' stato ospedalizzato in California dove si trovava per una serie di eventi legati alla fondazione di famiglia. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Nuovidi salute per. L'ex presidente americano, 75 anni, e' stato ospedalizzato in California dove si trovava per una serie di eventi legati alla fondazione di famiglia. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Torna la paura del terrorismo in GB, accoltellato deputato Tory ... simpatiche e care in politica; e aveva anche un eccezionale attenzione nell'approvare leggi per aiutare i più vulnerabili, siano essi persone che soffrono di endometriosi o per porre fine alla ...

Paura per Bill Clinton ricoverato per un'infezione. "'No sono problemi di cuore o Covid" Nuovi problemi di salute per Bill Clinton. L'ex presidente americano, 75 anni, e' stato ospedalizzato in California dove si trovava per una serie di eventi legati alla fondazione di famiglia. Il ricovero si e' reso necessario a causa di un'infezione alle vie urinarie sfociata in una setticemia che ha costretto i medici a ...

Vergiano, paura per un 58enne: esplode la stufa a pellet e viene investito dalla fiammata il Resto del Carlino Halloween: guida ai look inverno full horror Horreur Sympathique: maglioni assolutamente over, dilaniati e stracciolenti. Pantaloni creepy con coulisse all over viola acido. Ecco i nostri input terrorizzanti.

Sigonella, la proposta di corruzione alla ditta di Ciancio Il tenente colonnello Matteo Mazzamurro e il luogotenente Giuseppe Laera sono finiti in carcere nell'ambito di un progetto di ampliamento della base Nato. L'offerta fatta a un collaboratore dell'edito ...

