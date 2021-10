Manuela Arcuri allo scoperto: “Mi piacerebbe farlo di nuovo” (Di sabato 16 ottobre 2021) . Nei programmi dell’attrice romana c’è una nuova svolta positiva Tre è il numero perfetto? Forse, ma non ditelo a Manuela Arcuri. Perché da quando nella sua vita è arrivato Mattia a consolidare ancora di più il rapporto con il compagno l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, sembrava che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) . Nei programmi dell’attrice romana c’è una nuova svolta positiva Tre è il numero perfetto? Forse, ma non ditelo a. Perché da quando nella sua vita è arrivato Mattia a consolidare ancora di più il rapporto con il compagno l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, sembrava che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Rikydesa : RT @_Alessio_88: @Rikydesa con Gaia DeLaurentis (sperando che almeno non abbiano litigato, non come Manuela Arcuri e Ettore Bassi qualche a… - _Alessio_88 : @Rikydesa con Gaia DeLaurentis (sperando che almeno non abbiano litigato, non come Manuela Arcuri e Ettore Bassi qualche anno fa) - PasqualeMarro : #ManuelaArcuri fa piangere #SilviaToffanin: “Valuto anche le cure…” - GossipItalia3 : Manuela Arcuri chi è: età, carriera, fidanzato e vita privata dell’attrice de Il peccato e la vergogna… - infoitcultura : Manuela Arcuri, avete mai visto suo fratello Sergio? Famoso quanto lei -