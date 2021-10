Manifestazione Cgil: da Letta a Conte fino a Speranza. Tutti i big in piazza (Di sabato 16 ottobre 2021) Leader di partiti e movimenti, big, ministri, parlamentari e sindaci. I rappresentanti del mondo politico alla Manifestazione dei sindacati di piazza San Giovanni era nutrita, anche se non bipartisan. La delegazione del Pd, guidata da Enrico Letta, era cospicua e contava sui tre capigruppo, ministri come Andrea Orlando e Dario Franceschini, parlamentari, dirigenti e molti amministratori. Diversi i sindaci, alcuni con tanto di fascia tricolore come Matteo Lepore, Leoluca Orlando e Dario Nardella tra gli altri. Presenti anche gli aspiranti sindaci, a partire da Roberto Gualtieri. Il M5S ha schierato i big: Giuseppe Conte e Luigi Di Maio ma anche Paola Taverna, Alfonso Bonafede e diversi parlamentari. Articolo 1 contava sul ministro Roberto Speranza, Pier Luigi Bersani, Federico Fornaro e Massimo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Leader di partiti e movimenti, big, ministri, parlamentari e sindaci. I rappresentanti del mondo politico alladei sindacati diSan Giovanni era nutrita, anche se non bipartisan. La delegazione del Pd, guidata da Enrico, era cospicua e contava sui tre capigruppo, ministri come Andrea Orlando e Dario Franceschini, parlamentari, dirigenti e molti amministratori. Diversi i sindaci, alcuni con tanto di fascia tricolore come Matteo Lepore, Leoluca Orlando e Dario Nardella tra gli altri. Presenti anche gli aspiranti sindaci, a partire da Roberto Gualtieri. Il M5S ha schierato i big: Giuseppee Luigi Di Maio ma anche Paola Taverna, Alfonso Bonafede e diversi parlamentari. Articolo 1 contava sul ministro Roberto, Pier Luigi Bersani, Federico Fornaro e Massimo ...

Advertising

DSantanche : Gli arrestati: «Durante la manifestazione 'No-Vax e no Green pass', ci fu una trattativa per il corteo verso la Cgi… - Tg3web : Decine di migliaia le persone arrivate a Roma da tutt'Italia per la manifestazione unitaria indetta dai sindacati i… - HuffPostItalia : Manifestazione Cgil. 60mila persone, un solo grido: 'Sciogliere i neofascisti' - TravelTwitt3r : RT @Fedoraquattroc2: Una mia amica di un paesino vicino Roma mi ha detto che #cgil sta invitando persone 'minus habens' offrendo pulman e p… - MaurizioIlBrig1 : Mentre oggi il sindacato dei lavoratori manifesta contro il fascismo alcuni lavoratori muoiono sul lavoro......… -