Gianluca Grignani in lacrime e pronto a lasciare lo studio di Verissimo | Silvia Toffanin allarmata

Advertising

24Trends_Italia : 17. Vicenza-Reggina - 10mille+ 18. Rebic - 10mille+ 19. San Gerardo - 10mille+ 20. Gianluca Grignani - 10mille+ - tittyg13 : Ho sempre adorato gianluca grignani.è 1 artista geniale,onesto&sensibile.ha solo bisogno di tanto affetto&sostegno.… - Hiddlevston : -Io ho visto una persona fragile, provata mentre raccontava determinati fatti che ha vissuto, sensibile e con tanta… - zazoomblog : Gianluca Grignani a Verissimo il racconto choc: “Sono stato molestato a 10 anni” - #Gianluca #Grignani #Verissimo - Hiddlevston : La gente non vede l’ora di attaccare e giudicare “si è palesemente drogato” “servono i sottotitoli”. Se ogni tanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Grignani

Parte dalla nuova canzone " I bei momenti " dil'intervista del cantante a Verissimo . " Io non ho bei momenti. Non riesco ad essere calmo, perché devo sempre maturare qualcosa. Ma soprattutto non sono una persona che ama i bei ...non è mai scontato. A Verissimo di Silvia Toffanin finalmente torna a parlare di sé con la spensieratezza e la libertà che aveva perso da tanto tempo. Un'intervista definita da lui ...Gianluca Grignani ha rilasciato un’intervista a Verissimo segnata dalle emozioni e da una certa preoccupazione sul volto di Silvia Toffanin. Il cantante è apparso disorientato, bloccandosi durante i ...Verissimo, Gianluca Grignani fa una confessione choc: "Da bambino sono stato molestato" Uno degli ospiti della nuova puntata di Verissimo andata in onda ...