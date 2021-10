Franco Baresi rivela un clamoroso retroscena: «Potevo andare all’Inter» (Di sabato 16 ottobre 2021) Franco Baresi rivela anche un retroscena su un suo possibile approdo all’Inter Franco Baresi, storica bandiera del Milan, all’Inter? Ve lo immaginate? Difficile, ma c’è stato un periodo in cui sarebbe stato possibile. A raccontarlo è lo stesso Baresi a SportWeek. PROVINO CON L’INTER – «L’Inter mi seguiva, ma non ho mai fatto alcun provino perché l’osservatore che mi aveva segnalato venne a mancare e io non fui mai convocato. Invece andai a Linate a provare per ilMilan, che poi mi convocò a Milanello per il test definitivo, dopo il quale mi prese». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021)anche unsu un suo possibile approdo, storica bandiera del Milan,? Ve lo immaginate? Difficile, ma c’è stato un periodo in cui sarebbe stato possibile. A raccontarlo è lo stessoa SportWeek. PROVINO CON L’INTER – «L’Inter mi seguiva, ma non ho mai fatto alcun provino perché l’osservatore che mi aveva segnalato venne a mancare e io non fui mai convocato. Invece andai a Linate a provare per ilMilan, che poi mi convocò a Milanello per il test definitivo, dopo il quale mi prese». L'articolo proviene da Calcio News 24.

