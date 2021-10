Felipe Anderson: “Sono da sempre per il fair play, è stato giusto continuare l’azione” (Di sabato 16 ottobre 2021) Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, analizzando così la rimonta ottenuta sull’Inter:“Siamo partiti con la mentalità giusta nel primo tempo. Abbiamo creato occasioni e abbiamo palleggiato bene. Siamo andati sotto, ma non ci siamo abbassati. Abbiamo mantenuto la crescita costante durante la partita. Sapevamo che stavamo giocando bene. All’intervallo il mister ci ha dato la carica. Abbiamo tenuto alta la concentrazione ed è arrivata la vittoria”. Sul gol tanto discusso: “Mi rivolgo a tutti coloro che mi dicono che Sono antisportivo. So chi Sono, ho sempre giocato per il fair play. Loro hanno proseguito dopo che Dimarco è caduto e hanno provato a fare gol. Lì abbiamo sentito che lui poteva alzarsi. Mi dispiace trovarmi in questa situazione ma ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021)è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, analizzando così la rimonta ottenuta sull’Inter:“Siamo partiti con la mentalità giusta nel primo tempo. Abbiamo creato occasioni e abbiamo palleggiato bene. Siamo andati sotto, ma non ci siamo abbassati. Abbiamo mantenuto la crescita costante durante la partita. Sapevamo che stavamo giocando bene. All’intervallo il mister ci ha dato la carica. Abbiamo tenuto alta la concentrazione ed è arrivata la vittoria”. Sul gol tanto discusso: “Mi rivolgo a tutti coloro che mi dicono cheantisportivo. So chi, hogiocato per il. Loro hanno proseguito dopo che Dimarco è caduto e hanno provato a fare gol. Lì abbiamo sentito che lui poteva alzarsi. Mi dispiace trovarmi in questa situazione ma ...

Advertising

OfficialSSLazio : ? | #LazioInter 3-1 È FINITAAAAA ?????? La vinciamo in rimonta con le reti di Ciro Immobile, Felipe Anderson e… - forumJuventus : Aggressione con ammonizione all'aggredito (Felipe Anderson) che non ha fatto NULLA! ?? Prima proseguono con l'uomo a… - Inter : ?? | SVANTAGGIO 81'- Felipe Anderson ribatte in rete dopo la parata di Handanovic #LazioInter 2?-1? #FORZAINTER ???? - nannaenik : RT @TuteLazio_V2: #Sarri: 'Io sono stato espulso per atteggiamento intimidatorio senza aver alzato un dito. Felipe Anderson è stato ripetut… - ResiannaM : RT @TuteLazio_V2: #Sarri: 'Io sono stato espulso per atteggiamento intimidatorio senza aver alzato un dito. Felipe Anderson è stato ripetut… -