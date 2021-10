Via libera del Cdm al Dl fisco. Lega contro M5s sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Giorgetti: “Coperture inaccettabili, tutto da rifare” (Di venerdì 15 ottobre 2021) La maggioranza di governo si spacca sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza. La Lega si mette di traverso in consiglio dei ministri, questa volta con l’appoggio di altri due partiti che sostengono l’esecutivo Draghi, vale a dire Forza Italia e Italia Viva. Motivo del contendere i 200 milioni di euro nel 2021 previsti all’interno del decreto fiscale per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Una misura molto cara ai Cinque Stelle, che però, secondo fonti del Carroccio, “è stata finanziata levando risorse al reddito di emergenza (90 milioni), all’accesso anticipato al pensionamento per lavori faticosi e pesanti (30 milioni), all’accesso al pensionamento dei lavoratori precoci (40 milioni) e ai congedi parentali (30 milioni)”. I ministri ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 ottobre 2021) La maggioranza di governo si spacca suldeldi. Lasi mette di traverso in consiglio dei ministri, questa volta con l’appoggio di altri due partiti che sostengono l’esecutivo Draghi, vale a dire Forza Italia e Italia Viva. Motivo del contendere i 200 milioni di euro nel 2021 previsti all’interno del decreto fiscale per ildeldi. Una misura molto cara ai Cinque Stelle, che però, secondo fonti del Carroccio, “è stata finanziata levando risorse aldi emergenza (90 milioni), all’accesso anticipato al pensionamento per lavori faticosi e pesanti (30 milioni), all’accesso al pensionamento dei lavoratori precoci (40 milioni) e ai congedi parentali (30 milioni)”. I ministri ...

