Verona, Montipò: “Donnarumma? Non lo giudico, per me Alisson è più forte” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alla vigilia del match contro il Milan, il portiere del Verona, Lorenzo Montipò, ha parlato in un’intervista a L’Arena, oltre che della partita (“Ci dobbiamo provare. Hanno due squadre, quella per il campionato e quella per la Champions. Dobbiamo sfatare il tabù di San Siro”), anche di altri temi: “I vaccini? Credo nella scienza, penso sia stato giusto vaccinarsi e attenersi alle norme”. Poi un commento su Donnarumma e sulla sua scelta di lasciare i rossoneri: “Donnarumma? Da portiere a portiere, non lo giudico, per me il più bravo rimane Alisson, ma Donnarumma è comunque sul podio”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alla vigilia del match contro il Milan, il portiere del, Lorenzo, ha parlato in un’intervista a L’Arena, oltre che della partita (“Ci dobbiamo provare. Hanno due squadre, quella per il campionato e quella per la Champions. Dobbiamo sfatare il tabù di San Siro”), anche di altri temi: “I vaccini? Credo nella scienza, penso sia stato giusto vaccinarsi e attenersi alle norme”. Poi un commento sue sulla sua scelta di lasciare i rossoneri: “? Da portiere a portiere, non lo, per me il più bravo rimane, maè comunque sul podio”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Verona Montipò Milan - Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv - Partite VERONA (3 - 4 - 2 - 1) : Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Bessa, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Probabili formazioni Milan Verona/ Diretta tv: Bennacer insidia Kessie? ... mentre senza Faraoni sarebbe Casale a giocare a destra, portando nella difesa a tre Ceccherini per completare la linea con Dawidowicz e Gunter davanti a Montipò. Sulla sinistra il Verona spingerà di ...

Benevento-Napoli 1-2: gli azzurri vincono coi cambi, squadra seconda in classifica Forza Napoli (3 - 4 - 2 - 1) :; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Bessa, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.... mentre senza Faraoni sarebbe Casale a giocare a destra, portando nella difesa a tre Ceccherini per completare la linea con Dawidowicz e Gunter davanti a. Sulla sinistra ilspingerà di ...